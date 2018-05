La 23a Fira del Vi de Falset tanca amb 30.000 degustacions servides

Han participat 75 cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant, una xifra rècord

Actualitzada 07/05/2018 a les 09:00

La 23a Fira del Vi de Falset ha clos aquest diumenge amb 30.000 degustacions servides al llarg de tot el cap de setmana. Es tracta de 7.000 tastos menys respecte l'edició passada, quan la mostra es va allargar en coincidir amb el pont de Maig i es va assolir una xifra rècord. Tot i això, el batlle del municipi, Jaume Domènech, ha valorat «positivament» el certamen de vins, en el qual hi han participat més cellers que mai: fins a 75 -un 60% de la DOQ Priorat i un 40% de la DO Montsant. A més, l'alcalde no descarta ampliar l'espai de la mostra en un futur si el nombre de cellers creix. «No hem de privar que aquí puguin venir tots els cellers de les DOs» i, per això, com cada any volen seguir oferint «el ventall d'equilibri entre consumidors, distribuïdors i els cellers».L'organització calcula que han passat per la mostra uns 30.000 visitants, una xifra que es repeteix. «No podem parlar de rècord de venda de tiquets» ha asseverat Domènech, que no obstant n'ha fet una valoració positiva. Enguany s'han venut unes 5.000 copes de vins i el dissabte, dia àlgid de la fira, es van degustar uns 20.000 vins.L'increment de cellers podria suposar en un futur l'ampliació del recinte firal, segons ha explicat Domènech. «No hem de privar que aquí puguin venir tots els cellers de les DOs; volem seguir oferint el ventall d'equilibri entre consumidors, distribuïdors i els cellers, perquè aquest és l'èxit de la fira», ha reblat.Entre les novetats, el batlle ha remarcat la incorporació de la vessant més social de la fira amb tastos realitzats per un sommelier cec conjuntament amb l'ONCE per tal «d'apropar aquests col·lectius les sensacions del món del vi». Per altra, des de l'organització també han assenyalat l'èxit de participació en els tastos organitzats en altres municipis de la comarca com Porrera, Capçanes, Gratallops, Poboleda, Torroja, Bellmunt i Masroig. Tots ells, han penjat el cartell de complet. A més, prop d'un miler de persones han participat en la quinzena de tastos gratuïts per a 'wine-lovers'.