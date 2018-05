Impuls al turisme familiar i la innovació a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre

La Diputació de Tarragona lidera el PECT TurísTIC en família, cofinançat amb fons FEDER, amb una inversió de 3,7 MEUR

Actualitzada 07/05/2018 a les 12:01

Actuacions del PECT TurisTIC en família

TDS 2.0. Plataforma d’informació avançada – Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya (PCiTT).

Anant més enllà del Tourist Data System -que proveeix informació sobre els resultats de les empreses d’allotjament turístic- es proposa crear un instrument de coneixement dels principals productes i destinacions que inclogui al sector públic, privat i la pròpia població.

Plataformes TurisTIC – Fundació del Parc Científic i Tecnològic i Oci de Catalunya (PCiTT)

Creació d’una plataforma de gestió de recursos i serveis turístics, en especial els de turisme de platja, patrimoni, i cultura del vi enfocats al turisme familiar. Una eina que doni servei als turistes per reservar les seves visites, tant abans de realitzar la visita (via web) com durant la visita (via app). La plataforma oferirà suggeriments en temps reals, segons les necessitats del turista i l’estat actual dels recursos i el seu entorn, tenint en compte el tipus de segment familiar i edat de la canalla.

Patrimoni cultural – Patronat de turisme de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre

Accions per generar i internacionalitzar la marca i els productes de l’àmbit de les destinacions turístiques vinculades al patrimoni cultural, a través d’experiències en família.

Mamut – Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Creació i promoció de productes de tipus vivencial i educatiu entorn el turisme familiar vinculats a les troballes als jaciments històrics de la Boella (La Canonja) de gran rellevància científica per la seva antiguitat. Partint d’un patrimoni prehistòric, generació de productes i serveis turístics, així com activitat didàctiques i educatives.

La història fa turisme – Ajuntament de Montblanc

Crear un producte d’experiència vinculat al turisme familiar, a partir de l’espai del celler modernista de Montblanc – de propietat municipal i Bé Cultural d’Interès Local- que acull l’Oficina de Turisme o un punt de promoció del producte agroalimentari local. La proposta vol oferir un punt d’atracció amb un relat lligat a la terra, el paisatge, la història, el patrimoni i els hàbits saludables, vinculat a l’oferta i les marques existents Montblanc Medieval i Ruta del Cister.

Platja innovadora – Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre

Creació d’un sistema integrat de serveis amb accessibilitat permanent a l informació d’usos possibles i instal·lacions a les platges de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Amb especial èmfasi en la disponibilitat d’activitats en família. L’acció ha de permetre crear activitats a les platges durant tot l’any, contribuint a la desestacionalizació de l’oferta.

Vinya en família – Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre

Generació d’experiències al voltant dels territoris del vi, diversificant l’oferta amb nous productes, creant activitats per a la canalla i potenciant serveis com l’allotjament i la restauració.

Espai de descoberta – Diputació de Tarragona

Realització i organització de tallers de creativitat i generació d’idees i projectes d’innovació per a emprenedors i

start-ups

. Disseny i desenvolupament d’un banc de proves reals i d’avaluació dels projectes.

Laboratori d’hàbitat – Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM)

Creació d’un laboratori per crear equipament i elements adaptats al turisme familiar, tant a les zones comunes i com a les habitacions dels espais d’allotjament turístic. El laboratori estarà articulat en un doble eix: d’una banda, un espai de co-creació (CENFIM) i, d’altra, espais de validació ubicats a diferents establiments turístics condicionats per aquesta finalitat.

Àpats saludables – Universitat Rovira i Virgili

Internacionalització de productes i serveis al voltant de l’alimentació i gastronomia saludable per a tot a la família

Coordinació del PECT TurisTIC en família – Diputació de Tarragona

Coordinació de les tasques a realitzar per aconseguir els objectius del projecte. L’oficina de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona centralitzarà les tasques de coordinació amb la col·laboració d’altres àrees de la institució quan sigui necessari.

Impuls al turisme familiar a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre amb una inversió de 3,7 milions d'euros, finançada pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, la Diputació de Tarragona, que lidera les actuacions, i les institucions i resta d'entitats implicades. El conveni pel Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) TurisTIC en família, signat aquest dilluns, se centra en la gestió de dades i recursos turístics, la promoció de patrimoni, la cultura del vi, la platja i l'alimentació saludable o la innovació en les experiències en família. Entre els projectes hi ha la creació d'una «platja innovadora», que permeti fer activitats a les platges durant tot l'any, la generació d'experiències al voltant de la vinya, diversificant l'oferta i incloent-hi els infants, o la promoció de les troballes als jaciments històrics de la Boella, a la Canonja.A més del PECT TurísTIC en família, la regió posarà en marxa també altres projectes, que comptaran amb el suport de la Diputació de Tarragona, amb 1,3 milions d'euros –un 25% de la despesa elegible dels projectes- i que en total sumen la mobilització de 9,2 milions d'euros a través dels fons FEDER i els 26 agents públics i privats a la demarcació de Tarragona. En concret, es tracta de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, coordinat a través del Consell Comarcal del Baix Ebre; l'Alimentació innovadora, segura i saludable, a través de l'Ajuntament de Reus; o el 'Priorat-Montsant Siurana, paisatge agrícola de la muntanya mediterrània', a través del Consell Comarcal del Priorat.