Els grafittis, protagonistes al Morell

Avui dilluns es du a terme una mostra al Parc de l’Estació i demà dimarts els ciutadans podran participar en un taller

Actualitzada 07/05/2018 a les 15:41

Els grafittis prenen protagonisme al Morell, aquest dilluns i demà dimarts, amb una mostra i un taller relacionats amb aquest art. Avui dilluns, i al Parc del Francolí, els qui ho vulguin podran visitar la mostra de grafittis que hi ha instal·lada per part de l’artista tarragoní Dabuten Tronko amb la col·laboració del també grafiter reusenc Foham Fonezs. De 16h a 20h es podrà veure com treballen en directe. Per altra banda, demà dimarts de 16h a 20h es podrà participar d’un taller de graffitis a càrrec de Dabuten Tronko.Aquesta és una iniciativa de la regidoria de Cultura, Festes i Joventut de l’Ajuntament del Morell, amb l’objectiu de fomentar la participació juvenil en l’expressió artística a l’espai públic del poble. Les activitats d’avui i de demà han de permetre fer uns quants murals a la zona de l’estació i així també posar una mica d’art i color en aquest espai. Les inscripcions són gratuïtes i cal fer-les aquest dilluns a la tarda a partir de les 16h a les oficines del Centre Cultural.