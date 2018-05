El Mònica de Cambrils s'amplia amb un nou edifici destinat a ús hoteler

L’empresa ja disposa de la llicència per iniciar les obres al carrer Galceran Marquet, on hi havia un habitatge unifamiliar aïllat

El Mònica Hotel de Cambrils s’ampliarà properament amb un nou edifici destinat a ús hoteler i que s’ubicarà prop de l’hotel ja existent, al carrer Galceran Marquet, i concretament al número 5, on hi havia un habitatge unifamiliar aïllat. En la Junta de Govern de l’Ajuntament de Cambrils celebrada el 13 d’abril, el consistori ja va autoritzar la llicència d’obra major per la construcció «d’un nou hotel», que es preveu que sigui de quatre estrelles. Segons fonts consultades per aquest mitjà, el nou equipament comptarà amb 20 habitacions.D’aquesta manera, la Costa Daurada, després d’anys sense noves construccions, ampliarà la seva oferta hotelera. Així, l’ampliació de l’hotel Mònica se suma a altres inversions que el sector està fent a la zona, com és el cas de l’hotel que està construint actualment la cadena Golden Hotels entre els carrers Vaporet i Ermitanet, a Cap Salou, i que preveu obrir la temporada 2019 amb un total de 167 habitacions i una inversió d’aproximadament 15 milions d’euros.D’altra banda, el grup Best Hotels ja ha iniciat els tràmits per poder aixecar el que serà el seu catorzè hotel a les comarques tarragonines, tal com ja va avançar Diari Més el passat mes d’abril. El nou equipament s’ubicarà a Cap Salou, a la zona de l’església de Sant Jordi, entre la carretera TV-3146 i la carretera del Far. En aquest cas, el grup ja disposa del vistiplau de l’Ajuntament per poder urbanitzar els terrenys i ara es treballa en el projecte perquè sigui una realitat «en pocs anys», segons la direcció de Best Hotels.Altres inversions que s’estan fent a la Costa Daurada són els 2 milions d’euros que Pierre & Vacances destinaran en la compra i la reforma d’uns apartaments del carrer Valls de Salou per convertir-los en un nou hotel de quatre estrelles, que està previst que obri el proper estiu.Quant a Cambrils, la ciutat té pendents tres projectes hotelers. Un d’ells és el resort que s’ha d’aixecar al barri de la Llosa i que, després d’alguns contratemps, sembla que el projecte tirarà endavant en poc temps.D’altra banda, Cambrils també està pendent del futur Príncep Lux i de l’hotel El Pòsit, que inicialment es preveia que estigués acabat el 2015. Aquest últim projecte tampoc no ha vist la llum, tot i que, segons va informar el regidor d’Urbanisme, Joan M. Artigau, en la sessió plenària del passat mes de gener, la promotora ja hauria firmat el document per iniciar les obres properament.