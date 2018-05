El Ball Parlat del Sant Crist de Salomó fa el ple en la primera funció

També es podrà veure els dies 13, 20 i 27

Actualitzada 07/05/2018 a les 10:35

Coincidint amb la Festa Major en honor a la Santa Creu, Salomó va fer, ahir, la primera representació de l’any del Ball Parlat del Sant Crist de Salomó, que fa 175 anys que es posa en escena de forma ininterrompuda. En aquesta primera funció, les entrades es van exhaurir, el que representen unes 160 persones de públic. «Tot un èxit», destaca l’alcalde de Salomó i membre de l’Associació Ball del Sant Crist, Antoni Virgili, que alhora destaca que, a vegades, la primera representació és la que menys afluència de públic té. «En aquesta ocasió no ha estat així. Entre els assistents hi havia grups d’Alcover, Altafulla i també de Barcelona. Hem parlat amb alguns d’ells i ens han donat molts ànims», explica Virgili.L’espectacle d’arrels medievals –que pertany al gènere dels balls parlats de tanta tradició al Camp de Tarragona i al Penedès–, combina teatre, dansa, llum i efectes especials i està declarat Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Sobre l’escenari hi ha 50 actors i una vintena de balladors i, en total, hi ha un centenar de persones implicades. Segons Antoni Virgili, la importància que ha anat adquirit el ball en els darrers anys es deu, en part, a la seva llarga tradició. «Enguany fa 175 anys que es representa amb certesa i sempre s’ha mantingut», destaca l’alcalde de Salomó. «És un tret d’identitat i tenim la necessitat de no perdre’ls», afegeix.Després de la primera representació feta ahir, el ball tornarà a representar-se a l’església del municipi tres vegades més aquest mes de maig. Seran els diumenges 13, 20 i 27. Totes les funcions es faran a les dotze del migdia amb localitats numerades. El preu és de 10 euros l’entrada individual i amb descomptes per a grups a partir de 15 persones.