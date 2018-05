Detingut un veí de la Selva per buscar un ajudant per a un segrest

Oferia 300 euros perquè l'ajudessin a segrestar una dona que treballava amb ell en una immobiliària

Actualitzada 07/05/2018 a les 17:28

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un home per buscar un ajudant de segrest per internet, a través d'una pàgina d'ofertes de feina, ha confirmat la policia de la Generalitat.«Bona tarda, seré clar. Necessito algú que m'ajudi a conduir i realitzar tasques de vigilància d'una persona. Ofereixo 300 euros. A partir d'avui parlem», deia l'anunci.El detingut el va publicar diumenge passat a la tarda i d'entre les més de 200 visites que va rebre, almenys dos van alertar els Mossos d'Esquadra.Els investigadors van comprovar que l'anunciant oferia 300 euros perquè l'ajudessin a segrestar una dona que treballava amb ell en una immobiliària, i que va arribar a citar-se amb un interessat en una gasolinera de la Selva del Camp (Baix Camp).Amb tots aquests indicis, el van arrestar per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativaL'individu segueix a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Reus (Baix Camp), pendent de passar demà al matí a disposició judicial.