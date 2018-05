Han fet activitats de tot tipus durant tot el dissabte

Actualitzada 06/05/2018 a les 12:29

La 4a Festa pel territori va omplir els carrers de La Selva del Camp durant el dia d’ahir. L’acte estava organitzat per membres de Xarxa-Sud com Alveolus, Aturem BcnWorld o Cel Net; i per altres entitats com la CUP Camp o Unió de Pagesos.En motiu d’aquesta quarta edició es van organitzar activitats molt variades des de les 10 del matí. Des de xerrades fins a actuacions passant per tallers. A més, tots els actes eren gratuïts i oberts a tothom.