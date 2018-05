La pluja no atura el vuitè Sabor Salou, que tanca amb bones vibracions

Una trentena d’establiments s'han instal·lat durant tot el cap de setmana al passeig Jaume I, on s'han ofert degustacions gastronòmiques

El passeig Jaume I s'ha convertit durant tot el cap de setmana en el centre gastronòmic de Salou. I és que un total de 30 establiments de la ciutat s'han instal·lat, des de divendres i fins avui al vespre, en aquest punt per oferir als visitants tapes i degustacions, totes elles a un preu unitari d’1,5 euros. Paella, fideus, croquetes o pizza eren algunes de les degustacions gastronòmiques que s'han pogut fer.La pluja ha fet acte de presència durant el dia d’avui, però tal com ha destacat la regidora de Participació Ciutadana, Júlia Gómez, l’aigua no ha aconseguit dissoldre l’esdeveniment. «Teníem por del temps, però al final ha aguantat i hi ha hagut una afluència de gent molt important», ha destacat la regidora.El moment de màxima assistència va ser dissabte, durant el qual «hi havia moment que gairebé ni s’hi podia caminar», ha assenyalat la regidora, alhora que ha remarcat la importància de l’esdeveniment pels salouencs: «És una fira molt esperada, ja que és un punt de trobada pels veïns». Així mateix, la regidora Júlia Gómez ha destacat els tallers que s’han realitzat a la carpa: «Han cridat l’atenció a la gent i han dinamitzat la fira.Enguany, a més, la vuitena edició de Sabor Salou ha comptat amb algunes novetats. Una d’elles és el preu unificat de tots els tastos. Altres anys, l’adquisició de tapes es feia a través d’una moneda anomenada salouets. Enguany, però, s'han pagat als mateixos estands, fet que, segons la regidora, ha agilitzat la fira. D’altra banda, enguany l’esdeveniment ha estrenat una nova imatge promocional, en la qual s’han utilitzat un total de sis colors per tal de poder mostrar la diversitat que es pot trobar en aquesta fira gastronòmica. A més, s’ha volgut representar una fusió del mar amb la ciutat.