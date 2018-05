Una branca de grans dimensions amenaçava en caure al mig del carrer

Actualitzada 06/05/2018 a les 16:19

Els Bombers han treballat aquest migdia per tallar una branca de grans dimensions que perillava de caure al mig del carrer. Concretament, l’arbre està a l’avinguda Carles Buigas de Salou i la Policia Local ha abalisat la zona per evitar qualsevol accident greu. Els Bombers han enviat dues dotacions per tallar la branca i en poc menys d’una hora han aconseguit assegurar la zona.