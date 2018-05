Tot a punt per a les representacions del Ball Parlat del Sant Crist de Salomó

El tradicional Ball del Sant Crist de Salomó es representarà aquest diumenge 6 de maig amb motiu de la Festa Major de la Santa Creu.

Actualitzada 04/05/2018 a les 09:57

Dansa, teatre, llums i efectes especials és el que es trobarà a les representacions del Ball del Sant Crist de Salomó, aquest diumenge 6 de maig en el marc de Festa Major que fan honor a la Santa Creu. Aquesta dansa forma part dels balls parlats de tanta tradició al Camp de Tarragona i Penedès, i està declarada Element Festiu Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.El passat 14 d’abril es va fer la Primera Mostra de Balls Parlats de la Catalunya Nova, per commemorar el 175è aniversari del primer Ball del Sant Crist. Van participar diverses entitats que representen aquest estil de balls i es va encetar la temporada de representacions d’aquest tradicional ball. Segons el director artístic i mestre de ball, Raimon Casals «any rere any és necessari invertir temps i esforços en el replantejament d’alguns quadres i moments de la posada en escena». A més, com ja fa dues temporades, s’assegura l’elenc que garanteix el relleu generacional i futur del Ball.L’obra tindrà lloc els quatre diumenges de maig a les 12 del migdia a l’església de Salomó. L’entrada tindrà un cost de 10 € i es realitzaran descomptes pels grups de més de 15 persones.