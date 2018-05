Prades adquireix els terrenys per construir el futur observatori astronòmic

La instal·lació serà la més actual de Catalunya, i espera atraure uns 30.000 visitants anuals

Actualitzada 03/05/2018 a les 20:54

Dos milions d’euros

El Centre Astronòmic de les Muntanyes de Prades (CAMP) ha fet una passa gairebé definitiva per a la seva construcció. L’Ajuntament ha adquirit uns terrenys on s’ubicarà aquesta instal·lació, que serà capdavantera a Catalunya. Aquests ocupen una superfície d’unes 3,8 hectàrees al Pla de la Guàrdia, i el consistori els cedirà als impulsors del projecte per a poder-hi edificar l’observatori.El CAMP pren com a referència l’observatori d’Àger, a la Noguera, una instal·lació construïda fa una dècada. Aquest és l’únic que hi ha a Catalunya, i el de Prades podrà oferir algunes millores fruit de l’evolució dels telescopis i els sistemes en aquests deu anys.La foscor i la ubicació del municipi en una zona de muntanya converteixen Prades en un dels punts del territori català on millor es pot veure i estudiar el cel.El CAMP serà possible a mitjà termini i encara no té data fixada, segons van explicar l’alcaldessa Lídia Bargas i l’impulsor de l’observatori i AstroPrades Aleix Roig. Amb tot, ja «s’han fet passos importants i s’està treballant per adquirir els permisos necessaris», va exposar Roig.Aleix Roig va exposar que la tria de la ubicació va ser «exhaustiva i exigent», arribant a realitzar un estudi previ. També va defensar que la construcció del CAMP serà totalment respectuós amb l’indret per tal de generar «el mínim impacte sobre l’entorn natural».El Centre Astronòmic de les Muntanyes de Prades buscarà acostar l’observatori als escolars, tant a alumnes com a professors, per tal que també sigui útil en temes de recerca. A més, també es destinarà a l’ús de professionals. Amb tot, Roig va defensar que comptaria amb la presència d’uns 30.000 visitants cada any i que generaria un impacte en el territori de prop de 2 milions d’euros bruts anuals.Amb els terrenys ja adquirits, la feina es centra en trobar inversions públiques i privades. En aquest sentit, el CAMP comptarà amb ajuts econòmics de l’Ajuntament de Prades, el Consell Comarcal del Baix Camp, la Diputació de Tarragona i la Generalitat.Prades també treballa per aconseguir la protecció del cel, un distintiu de Territori i Sostenibilitat que permet regular tant la contaminació lumínica com sonora. En aquesta iniciativa s’hi han sumat una desena de municipis veïns.