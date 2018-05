PETA vol fer un homenatge als porcs accidentats a Vila-seca

Han enviat una carta a l'Ajuntament del municipi sol·licitant posar una làpida al lloc de l'accident

L'associació animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha enviat una carta a l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet i Tous, amb motiu de l'accident del camió que transportava porcs a la C-14. En aquesta, l'entitat sol·licita permís per col·locar una làpida commemorativa al punt quilomètric 1,5 de la via, on es va produir l'incident.L'homenatge comptaria amb una imatge d'un porc al costat de la frase: «Homenaje a los cerdos quienes sufrieron y murieron en un accidente de camión en este lugar: Sé vegano. PETA». Amb la placa, l'associació vol recordar als conductors «de reduir la velocitat i viatjar de forma segura», a més d'assenyalar que tothom podem evitar que els camions carregats d'animals vagin als escorxadors convertint-nos en vegans.Segons la directora de Programes Internacionals de PETA, MimiBekhechi, «per només cansalada o costelles de porc, aquest accident va deixar als animals sofrint en un aterridor viatge a l'escorxador». I considera que «l'homenatge al costat de la ruta podria prevenir futures tragèdies, recordant a la gent conduir amb cura i que deixi de menjar animals».PETA, que utilitza el lema «els animals no són nostres per menjar», assenyala que els porcs són animals amistosos, lleials i intel·ligents, els quals sovint superen als gossos en proves d'aprenentatge. Són naturalment molt nets, viuen en petits grups familiars i els encanta jugar, explorar el seu entorn, buscar aliment i construir nius per a les seves cries. Però els porcs en les granges industrials són habitualment amuntegats en corrals desoladors de concret i molts d'ells mai arriben a veure el sol o a respirar l'aire fresc. L'estrès del confinament extrem pot portar als animals a tenir un comportament agressiu com mossegar-se la cua.Segons informa La Vanguardia, el Consistori de Vila-seca no ha rebut la carta de la plataforma animalista, tot i que no descarta que arribi aviat. De totes maneres, recorden que la gestió de la C-14, on es va accidentar el camió amb els porcs, no els correspon.