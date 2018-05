Les instantànies que es presentin en la present edició han d’estar relacionades amb l’esport local en motiu dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 04/05/2018 a les 10:46

El concurs fotogràfic Albert Iturria, qui va fotografiar el municipi, la seva gent i les seves costums durant més de 30 anys, arriba enguany a la seva 6a edició. L’Ajuntament de Vila-seca ha obert el termini per participar en el certamen, que enguany se centra en imatges relacionades amb la pràctica esportiva local. Les fotografies es podran lliurar fins al dia 31 d'octubre al registre general de l'Ajuntament, a l'atenció de la regidoria de Cultura, o bé mitjançant correu postal.El certamen, adreçat a qualsevol persona que hi vulgui participar sense cap límit d'edat, comptarà amb dues categories: adults i infantil. Enguany es premiaran les millors fotografies sobre L’esport a casa nostra, la mediterrània, amb motiu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, dels quals Vila-seca és seu. Per aquest motiu, les fotografies han d’estar relacionades amb la pràctica esportiva local, els entrenaments i les competicions en les diferents categories dels esportistes, a més de l’esport en l’entorn familiar, individual o amb la participació en entitats a Vila-seca.Els premis per a la categoria d'adults són de 700 euros per al primer, 350 euros per al segon i 175 euros per al tercer. A la categoria infantil s'estableixen cinc premis, dotats amb material escolar per valor de 50 euros.