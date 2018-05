L'Acampada Jove estrena un nou escenari en la desena edició a Montblanc

Se situarà a l’espai República, que comptarà amb una carpa i ambient de chill out

Actualitzada 04/05/2018 a les 13:54

L’Acampada Jove, que se celebrarà a Montblanc els dies 19, 20 i 21 de juliol, arriba a la desena edició amb la creació d’un nou escenari. Concretament, apostarà pels cantautors i es trobarà a l’espai República, la zona d’esbarjo del festival que, com a novetat, es convertirà en un entorn ‘chill out’, amb una carpa que garantirà l’ombra. Les darreres confirmacions al cartell del festival organitzat per les JERC són Auxili, Assekes, SUU i Marcel Lázara i Júlia Arrey. Tots ells se sumen als ja anunciats Buhos, VadeBo, Sense Sal, Valtonyc, Ebri Knight, Tremenda Jauría, Setrill, Txarango, Smoking Souls, Porto Bello, Xavi Sarrià, Germà Negre, Prozak, Talco, Doctor Prats i Koers. El director l’Acampada, Pau Morales, ha explicat aquest divendres en roda de premsa que l’oferta musical s’amplia i hi haurà actuacions al matí, a la tarda i a la nit.Així, a l’espai República s’hi programaran actuacions musicals en format cantautor, a més de tallers, activitats i debats diversos. També aquest serà l’emplaçament des d’on sonarà la Ràdio de l’Acampada i des d’on s’oferirà el servei de bar, com ja s’estava fent fins ara.Els ontinyentins Auxili tornen a l’Acampada Jove per presentar el seu nou disc, ‘Tresors’, en què es comprometen amb la lluita de drets i la llibertat després de la situació política i social dels darrers mesos. Des de Benifaió, la banda Assekes trepitjarà per primer cop el festival amb la gira ‘Volar’. Per altra banda, Marcel Lázara i Júlia Arrey presentaran el projecte musical ‘PedalantEndins’ sorgit d’un viatje en bicicleta per Brasil. L’última confirmació és SUU , que arriba a l’Acampada Jove amb la seva guitarra per presentar el seu primer disc, ‘Natural’ .L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha celebrat que arribi la desena edició al municipi: «esperem que en siguin molts més», ha comentat. Anteriorment, l’Acampada s’havia celebrat a Sant Celoni, del 2005 al 2008, i a Arbúcies, del 1996 al 2004.