Creixen els guanys del grup BASF durant en el primer trimestre de l'any

S'espera que l'EBIT abans d'extraordinaris es posicioni lleugerament per sobre del nivell de 2017

Actualitzada 04/05/2018 a les 19:38

El president de la Junta Directiva de BASF SE, Kurt Bock, va presentar l'increment dels guanys pel que fa a l'any anterior durant la Junta General d'Accionistes de BASF al Centre de Congressos de Rosengarten de Mannheim, a Alemanya. Amb 2.500 milions d'euros, el resultat d'explotació (EBIT) abans d'extraordinaris durant el primer trimestre de 2018 va experimentar un augment de 55 milions d'euros pel que fa al mateix període de l'exercici anterior. Això es deu, principalment, a uns guanys significativament majors en els segments de Chemicals i Oil & Gas. En comparació del primer trimestre del 2017, les vendes van disminuir lleugerament en 211 milions d'euros fins a situar-se en 16.600 milions d'euros, la qual cosa està causat pels efectes de divisa alguna cosa negatius (-8%) en tots els segments.L'augment dels preus de vendes (+5%), sobretot en els segments de Functional Materials & Solutions i Chemicals, dels majors volums (+2%) van tenir un impacte positiu en les vendes. En tots els segments, excepte el de PerformanceProducts, es van registrar majors volums.L'EBIT va augmentar en 70 milions d'euros en comparació del primer trimestre de 2017, fins a aconseguir els 2.500 milions d'euros. Els ingressos abans d'impostos i d'interessos minoritaris es van situar en 2.300 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment de 36 milions d'euros. El tipus positiu va passar del 22,9% al 24,7%, a causa, particularment, d'uns majors guanys procedents de companyies situades en països amb un tipus impositiu major, com Noruega. El resultat net va disminuir en 30 milions d'euros fins a situar-se en 1.700 milions d'euros. Per la seva banda, els guanys per acció van ser d'1,83 euros en el primer trimestre de 2018, en comparació dels 1,86 euros del mateix període de l'any anterior. Després d'ajust d'extraordinaris i amortització d'actius intangibles, els guanys per acció van ascendir a 1,93 euros enfront dels 1,97 euros del primer trimestre de 2017.L'efectiu aportat per les activitats operatives durant el primer trimestre del present exercici va aconseguir els 1.200 milions d'euros, 398 milions d'euros més que durant el mateix trimestre de l'any anterior. S'atribueix, sobretot, al major nivell d'efectiu immobilitzat al capital circulant, sobretot de partides a cobrar. Els factors compensatoris fonamentals van ser una amortització més baixa i una depreciació d'actius intangibles, propietats, plantes i equips. El cash-flow lliure va passar dels 66 milions d'euros en el mateix trimestre de l'exercici anterior als 604 milions d'euros actuals. Tant el major nivell d'efectiu aportat per activitats operatives com els pagaments menors en concepte de propietat, planta i equip i actius intangibles van contribuir a aquest augment.Kurt Bock va confirmar les previsions per a tot l'any 2018 en dirigir-se als accionistes en la Junta General d'Accionistes de BASF. Al final de la mateixa, ha cessat en el seu càrrec en la Junta Directiva de BASF ES. El seu successor en la presidència de la mateixa serà Martin Brudermüller, membre de la Junta Directiva des de 2006, vicepresident des de 2011 i director de Tecnologia des de 2015. Així mateix, el director financer, Hans-Ulrich Engel, assumirà el càrrec de vicepresident.