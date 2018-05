Torredembarra busca Jutge de Pau

El termini per presentar les candidatures romandrà obert fins el 24 de maig

Actualitzada 03/05/2018 a les 10:52

L’Ajuntament de Torredembarra ha obert el termini per a que els interessats presentin les seves candidatures per optar a ser Jutge de Pau al municipi. Els interessats tenen temps per presentar la seva sol·licitud fins el proper 24 de maig.Els requisits a complir per ser Jutge de Pau són ser major d’edat, tenir la condició de ciutadà espanyol o «no estar incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat segons l’article 303 de la LOPJ». Aquest article exposa que estan incapacitats per a dur a terme aquesta funció les persones impedides físiques o psíquicament per a la funció judicial, els condemnats per delicte dolós mentre no han obtingut rehabilitació, els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti una interlocutòria de sobreseïment i aquells que no estiguin en el ple exercici dels drets civils.Els interessats poden presentar les seves candidatures al Registre General de L’Ajuntament fins el 24 de maig. Han de portar fotocòpia del DNI, CV i una declaració on afirmin no trobar-se situació d’incapacitat o incompatibilitat per dur a terme la tasca.Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.