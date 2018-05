Tarragona acull la presentació de la fira ChemPlastExpo

Aquesta se celebrarà a Madrid del 7 al 8 de novembre

Catalunya lidera la facturació i la producció del sector químic i plàstic a l'Estat. Per xifra de negoci, lidera el sector químic amb 21.134 milions d'euros, un 43% del total del mercat espanyol. Pel que fa al plàstic, Catalunya lidera el sector amb 3.655 milions d'euros, un 24,8% del total del mercat de l'Estat. El 2015, el país comptava amb 1.238 empreses fabricants de cautxú i plàstic, la xifra més alta de tot l'Estat, per davant del País Valencià –amb 956 empreses- i Madrid –amb 466 empreses. Concretament, Tarragona i Barcelona és on hi ha més producció i les que acumulen més concentració del sector químic i del plàstic a l'Estat. Precisament, Tarragona ha estat la ciutat escollida per presentar la primera edició del ChemPlastExpo, una fira per al sector de la química i el plàstic focalitzada en la innovació, l'aposta per la digitalització i la indústria 4.0. L'exposició se celebrarà del 7 al 8 de novembre a Ifema Madrid.Els organitzadors de ChemPlastExpo preveuen una assistència de 9.400 professionals de la indústria de la química i el plàstic en una fira en què compten amb la col·laboració de més de 60 organitzacions i 200 empreses expositores. Amb l'exposició, es desenvoluparan dos esdeveniments paral·lels, amb una selecció d'alt nivell de les innovacions més disruptives i les tecnologies que marcaran el futur en aquestes indústries. Així, d'una banda se celebrarà el Congrés d'Innovació a l'Indústria Química i, d'altra banda, el Congrés d'Innovació en la Indústria del Plàstic. A més, ChemPlastExpo acollirà la 8a edició del Congrés Nacional de Distribució Química, organitzat per l'Associació Espanyola de Comerç Químic, entre altres esdeveniments, com el Leadership Summit, el Science Campus, el Labtech Innovation Theatre i els Chemplast Awards.