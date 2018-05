Sabor Salou torna amb una imatge renovada

La vuitena edició comptarà amb 30 establiments participants i se celebrarà del 4 al 6 de maig

Actualitzada 03/05/2018 a les 15:19

Nou espai central

Nova imatge per a Sabor Salou

L'Ajuntament de Salou torna a apostar per la gastronomia i restauració local amb una nova edició de Sabor Salou que se celebrarà del 4 al 6 de maig. La vuitena edició ofereix una renovada oferta gastronòmica i una nova imatge per apropar-se a la localitat i el seu valor gastronòmic.La fira Sabor Salou, organitzada per la regidora de Participació Ciutadana, comptarà amb més de 30 establiments participants al llarg del passeig Jaume I de Salou.La inauguració es durà a terme el divendres 4 de maig i comptarà amb la presencia de l’alcalde de Salou, Pere Granados, la regidora de Participació Ciutadana, Júlia Gómez, i el xef Raimon Queralt, del restaurant Racó del riu, així com diversos regidors del consistori.La vuitena edició de Sabor Salou destaca per la utilització d’una carpa central on es duran a terme diferents tipus d’activitats lúdiques i gastronòmiques de la mà de diferents institucions i empreses de la zona. Entre aquestes hi haurà show cookings i diversos espectacles d'animació. Aquest espai servirà per a promocionar i donar a conèixer els productes de proximitat del Tarragonès.Per aquesta nova edició s’ha optat per la realització d’una nova imatge de Sabor Salou on s’han utilitzat un total de 6 colors per tal de poder mostrar la diversitat que es pot trobar en aquesta fira gastronòmica. També s’ofereix una imatge més innovadora a un dels espais més coneguts i populars de la zona de la Costa Daurada. D’altra banda, també s’ha volgut representar una fusió del mar amb la ciutat: dos dels elements més característics de Salou.Aquesta edició com a novetat el preu de les tapes degustacions s’ha unificat a 1,50 euros. D’aquesta manera, s’ha substituït la figura dels tradicionals salouets per un preu unitari per a totes les tapes degustacions de la fira.La Fira Sabor Salou 2018 romandrà oberta fins el diumenge dia 6. Els horaris seran: divendres 4, de 17 a 22 hores; el dissabte 5, d’11 a 22 hores; i el diumenge 6, d’11 a 20 hores.