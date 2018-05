Riudoms celebra la cerimònia japonesa del te per segon any

També es podrà visitar una exposició de ceràmica tradicional del país

Actualitzada 03/05/2018 a les 13:08

El diumenge 6 de maig, a partir de dos quarts de dotze, a la sala d’exposicions de l’Epicentre Gaudí de Riudoms, es celebrarà una segona edició de la cerimònia japonesa del te.La cerimònia serà impartida de manera pràctica per la mestra del te, Maestra Matoji, per a dos grups de 20 persones prèviament inscrites, a dos quarts de dotze i a dos quarts d’una del migdia. També hi haurà un espai per tal que el públic que vulgui presenciar la demostració, pugui fer-ho. A l’acte, també hi seran presents els Chado Raku, un grup d’aficionats del te que donarà suport a la mestra. La «Chanoyu» o «camí del tè» -que és com es denomina aquest esdeveniment en japonès- consisteix en una ritual de preparació i oferiment del té als convidats. En aquesta ocasió el te verd japonès anirà acompanyat wagashi, uns dolços tradicionals que per la seva mida, color i textura representen elements propis de l’època de l’any i contrasten amb el te, ja que no porta sucre. L’espai de l’Epicentre Gaudí també acollirà una exposició de ceràmica japonesa amb unes 25 peces organitzada per la investigadora Satoko Nakane. I al final, els assistents podran degustar sushi elaborat per la restauradora riudomenca, Ester Monico. Aquesta jornada japonesa també es pot completar amb la pràctica del Hanami, el costum tradicional japonès de gaudir de la bellesa de les flors, sobretot les de cirerer (sakura), contemplant els cirerers japonesos en flor que hi ha en aquests moments a la plaça de l’arbre de Riudoms.La floració només dura una o dues setmanes, normalment del març a l'abril, i està seguida pels mitjans de comunicació de massa i és esperada per gran part dels japonesos. Aquesta és la segona vegada que se celebra aquesta cerimònia a Riudoms. L’anterior va tenir lloc l’any 2016 i va tenir molta acceptació per part dels participants.