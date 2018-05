Presó provisional sense fiança per al detingut per una suposada agressió sexual a Vila-seca

El presumpte agressor hauria abusat de la seva companya de pis

El jutge de guàrdia de Tarragona ha decretat presó provisional per a l'home que va ser detingut, el passat dimarts, per una suposada agressió sexual a una dona a Vila-seca.Un veí va alertar a la Policia Local per una discussió entre tres persones al carrer. En arribar els agents, la dona va reconèixer que havia patit un abús de l’home amb qui compartia pis, quan la parella d’ella, que també vivia al mateix habitatge, al carrer Jaume Balmes, estava treballant fora. Els agents els van prendre declaració, van portar la dona al metge i van detenir l’acusat, que va ser traslladat als Mossos d’Esquadra.El detingut va passar a disposició judicial el dimecres però el jutge va prorrogar l’arrest fins dijous per a practicar diligències. Aquest dijous, el magistrat de guàrdia del jutjat d'Instrucció número 3 de Tarragona ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança. El detingut ha prestat declaració i la causa queda oberta per agressió sexual.