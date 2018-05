Nitricomax celebra 20 anys sense accidents laborals

En un acte intern, Maxam ha reconegut la dedicació i el compromís constant dels treballadors de la planta d'àcid nítric

La planta de Nitricomax, pertanyent al grup Maxam, ha celebrat avui 20 anys sense accidents laborals. En un acte intern que ha tingut lloc aquest matí a Tarragona i que ha comptat amb la presència de l'alta direcció de la companyia a nivell global, Maxam ha reconegut la dedicació i el compromís constant dels treballadors de la planta d'àcid nítric.«Es tracta d'una fita clau en matèria de seguretat i salut, del que no totes les companyies poden fer gala. Aquest resultat solament és possible gràcies a l'esforç i compromís diari de tots i cadascun dels treballadors que durant aquests 20 anys han conformat i conformen Nitricomax. Es tracta d'un llegat del que ens sentim orgullosos i que esperem transmetre als nous professionals que s'incorporin a la companyia», ha explicat César Valero, director de la planta de Maxam a Tarragona.També Andrea Sánchez-Krellenberg, directora global de seguretat i salut de Maxam ha reconegut la gran labor dels professionals de Nitricomax a l'hora de «crear i mantenir una veritable cultura de prevenció i seguretat en la companyia». «A Maxam sabem que la seguretat i la salut ens concerneixen a tots. La nostra cultura de seguretat és el resultat d'un compromís col·lectiu multinivell de líders i individus dins de l'organització per fer de la seguretat una dimensió de negoci crítica», afegeix Sánchez-Krellenberg.