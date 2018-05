La festa de la plantada de l'arbre a la Febró compleix 10 anys

Una norantena de persones van participar en la celebració, que se celebra el Primer de Maig

02/05/2018 a les 17:28

El petit municipi de la Febró, a les muntanyes de Prades, va celebrar el passat dimarts, Primer de Maig, la festa de la plantada de l'arbre a la plaça principal del municipi.Aquesta festa es va recuperar ara fa deu anys després de molts anys sense celebrar-se. L'acte, però, ja ha tornat a arrelar al poble i són nombrosos els veïns que hi participen.Com cada any, després d'un bon esmorzar plegats, els veïns es dirigeixen a un bosc proper i seleccionen un pi per a tallar. Aquest any s'ha modificat el lloc que ocupa el pi a la plaça i també es va modificar la mida del forat que l'acull. Per això va caldre fer una selecció acurada per trobar finalment l'arbre que havia de presidir la plaça.La festa es va acabar amb un dinar popular, amb una paella servida al local de festes del municipi i que va aplegar prop d'una norantena de persones.