La VI Music Valls va de Vins proposa set actuacions per maridar amb 70 vins

Joan Reig, Lu Rois o The Slighots seran alguns dels artistes que tocaran en l'esdeveniment

Actualitzada 03/05/2018 a les 10:58

La sisena edició de Music Valls Va de Vins (MVVV) proposa set actuacions com les de Joan Reig, Lu Rois o The Slingshots per acompanyar els 70 vins que es podran degustar en aquesta ocasió, segons informa l'organització.Així, la mostra de vins de la DO Tarragona i gastronomia local oferirà els dies 11, 12 i 13 de maig les actuacions de Joan Reig, The Slingshots, La Soul Machine, Murmur, Lu Rois, Elena Volpini i Albert Basora.Destaquen les actuacions, el divendres 11 de maig a les 21.15h, del grup barceloní The Slingshots, una de les formacions més en forma de la rica escena de música soul i funk de la capital catalana presentant en primícia a les comarques de Tarragona el seu nou disc Spread The Mud!.La música negra continuarà dissabte també a les 21.15h amb The Soul Machine, el grup de Falset que torna a Valls després de la gran acollida de fa dos anys i que ara arriba per presentar el seu segon disc, Una nota a la nevera.L'altre nom destacat de la Valls Va de Vins és el concert que Joan Reig oferirà dissabte a la tarda liderant el seu quintet, amb el qual presentarà les peces del seu primer miniLP amb composicions pròpies, que acaba de sortir al mercat.D'una altra banda, els artistes de la ciutat també tindran un pes en el cartell artístic de la MVVV i, en concret, dissabte al migdia serà el torn del grup de pop indie Murmur, i a la tarda la cantautora local Elena Volpini, acompanyada del guitarrista vallenc Gabriel Llorach, presentaran algunes de les seves composicions.L'encarregat d'obrir la part musical de la Music Valls Va de Vins serà el reusenc Albert Basora, líder també del grup de pop/rock psicodèlic The Krav Maga, que en aquesta ocasió arriba al Pati presentant la seva nova banda i les cançons en català del seu projecte alternatiu.La Music Valls Va de Vins posarà el punt final el diumenge 13 de maig amb un cartell doble que servirà de presentació de la pròxima edició del Minipop de Tarragona, que tindrà lloc al juny.En aquesta ocasió, a més dels jocs i tallers per als nens, la festa Minipop portarà a Valls la cantant sabadellenca Lu Rois, presentant en solitari les cançons del seu nou disc, Clarobscur.La festa la tancarà PD Reig Bord, l'alter ego de Joan Reig que oferirà una sessió de discjòqueis amb música pop catalana dels 60.Totes aquestes formacions acompanyaran els tastos d'una setantena de vins dels 13 cellers de la DO Tarragona i altres productors vitivinícoles que estaran presents al Pati de Valls.En aquesta ocasió, el celler convidat és Dasca Vives, un celler familiar de l'Alt Camp amb producció ecològica.Tots aquests vins estaran acompanyats també per les degustacions gastronòmiques que els restaurants de l'Associació de Restauradors de Valls han preparat per a l'ocasió i que es podran adquirir al preu de 2,5 euros en les dues carpes d'aquesta entitat.També el dissabte 12 de maig, a les 18.30 hores, hi haurà una ruta turística guiada especial al Refugi Antiaeri de Valls que finalitzarà amb un tast de vins de cellers de la DO Tarragona, presents a la fira, al mateix refugi, situat a la plaça del Blat.També Comerç de Valls se suma a l'esdeveniment oferint un centenar d'invitacions de la MVVV a les persones que segellin un butlletí amb compres a quatre comerços.