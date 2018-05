Jarabe de Palo farà un concert solidari per les Festes d'Estiu de La Pobla

L’Ajuntament lliurarà la recaptació íntegra del concert a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:52

L'Ajutament de La Pobla de Mafumet ha programat un concert de primer nivell per a les Festes d'Estiu amb un concert solidari a càrrec de Jarabe de Palo, el 14 de juliol.La reconeguda banda liderada per Pau Donés celebra els seus 20 anys de trajectòria. Vint anys des que La Flaca va envair les emissores de ràdio de mig món. Ara, amb un llarg bagatge i amb títols tan interioritzats pel públic com Depende, Grita, Agua, Bonito o Déjame vivir, arribaran a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal de La Pobla amb els títols imprescindibles del repertori dels seus primers 20 anys sobre els escenaris.Jarabe de Palo comptarà amb els reusencs Doble Rombo com a teloners. La banda formada per Rafa Olmo i Pol Fontanet és una de les darreres aparicions en el panorama del rock nacional. I en base a la crítica i l’excel·lent acollida que han tingut en els cercles rockers, es pot afirmar que Doble Rombo ha arribat per quedar-se i per fer-se un lloc entre les bandes més aclamades.L’actuació de Doble Rombo (22.30 h) i de Jarabe de Palo (23.30 h) s’ofereix al públic per només 10 euros. Les entrades ja estan disponibles al portal Atrápalo . L’Ajuntament de La Pobla lliurarà la recaptació íntegra del concert a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.