El 'botellón' a ritme de 'reggaeton' desvetlla els veïns de diversos blocs

Estan farts de patir els sorolls cada dissabte nit

Actualitzada 02/05/2018 a les 20:30

No són molts, però són sorollosos i els veïns estan farts de no poder descansar durant el cap de setmana. Cada nit de dissabte, els veïns dels blocs de l’avinguda Mossèn Jaume Soler que estan a tocar del pàrquing municipal que hi ha entre els supermercats Lidl i Mercadona de Calafell Platja han de patir la música a molts decibels que prové del carrer. «Cada dissabte hi ha botellón. Són dos vehicles, com a molt tres, i un total d’entre deu i quinze joves, però obren el portamaletes, on duen grans altaveus, i posen la música molt alta, habitualment reggaeton, mentre beuen», explica un dels veïns de la zona que s’ha cansat de trucar a la Policia Local cada cap de setmana.Els joves acostumen a aparcar a mitjanit i es queden bevent, xerrant i escoltant música al pàrquing municipal, segons els veïns de la zona, fins que arriba alguna patrulla de la Policia Local. I, si bé és cert que la policia sempre hi va, «estem cansats d’haver de trucar». «Perquè la policia, si té altres serveis, no ve immediatament. Si triga una hora a arribar, doncs una hora que has hagut de patir la música ben alta, sense poder dormir...», explica un veí.El pàrquing és el més proper als carrers dels locals d’oci nocturn i registra un alt trànsit de persones i vehicles les nits d’estiu. «Hem hagut de canviar les finestres, posar-les de doble vidre i instal·lar aire condicionat per poder dormir a l’estiu amb tot tancat. Som conscients que hi ha una zona d’oci molt a prop i que hi ha molta gent a l’estiu, però no podem patir aquesta situació tots els dissabtes», afegeixen els veïns.