Detingudes tres persones després d'intentar sostreure diners d'una targeta robada

Els Mossos d'Esquadra van recuperar un moneder amb 120 euros en efectiu i la documentació d’un home gran, que havia patit un robatori a l’ascensor de casa seva

Actualitzada 03/05/2018 a les 16:00

Prevenció als establiments i al caixer automàtic

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat divendres dos homes i una dona, de 34, 32 i 30 anys, respectivament. Tots tres de nacionalitat romanesa, els dos homes amb domicili desconegut i la dona amb veïnatge a Sitges, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i un delicte d’estafa bancària, en grau de temptativa.Els fets van tenir lloc divendres al matí quan un agent del Grup de Delinqüència Urbana va observar al carrer Barcelona com dos homes i una dona caminaven ràpidament i vigilaven el seu entorn. El policia va seguir les tres persones i va veure com s’aturaven en una entitat bancària i un dels homes s’adreçava al caixer automàtic.Mentre un dels homes estava al caixer, la dona i l’altre home feien tasques de vigilància l’agent amb el suport de dos mossos més van intervenir. En aquell moment, van observar que l’home que hi havia al caixer llençava dissimuladament una targeta i la dona tirava un objecte petit de color negre a una paperera.Els mossos van identificar les tres persones i van recuperar tant la targeta bancària com l’objecte llençat a la paperera que va resultar ser un moneder amb 120 euros en efectiu i la documentació a nom d’un home. Aquest nom també apareixia com a titular de la targeta bancària recuperada.Els agents van fer gestions i van contactar amb el propietari de la documentació, es tractava d’un home d’avançada edat. Aquest va explicar que acabava de patir un robatori a l’ascensor de casa seva. Segons va explicar als mossos, dos homes i una dona li acabaven de robar amb violència un moneder amb diners i documentació. Els lladres l’havien abordat i li havien estirat la jaqueta.Per tot plegat, els mossos van detenir els dos homes i la dona per un delicte de robatori amb violència i per un delicte d’estafa bancària en grau de temptativa ja que no van aconseguir extraure diners del caixer gràcies a la ràpida actuació dels agents.Els detinguts van passar dissabte a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.Des dels Mossos d’Esquadra es fa prevenció i es donen consells de seguretat per tal d’evitar ser víctima d’aquest tipus de delicte. Així, a l’hora de traure diners del caixer o quan es fa compres amb targeta és important prestar atenció i evitar que ningú pugui veure el número secret. En aquest sentit, es recomana tapar amb la mà l’acció de polsar el número secret.D’altra banda, la policia fa incís en què cal evitar portar el pin anotat a la targeta o la llibreta bancària. A la sortida de l’oficina bancària, cal parar atenció per evitar distraccions provocades per estranys que es poden acostar amb la intenció de robar amb excuses com: demanar alguna informació, netejar-vos alguna taca o recollir monedes del terra.A l’hora de traure diners de caixers automàtics ubicats a l’interior de les oficines es recomanable tancar la porta amb pestell.