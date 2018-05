Des de l'Arquebisbat es demana un estudi del subsòl de Constantí

L’arquitecte que supervisa l’església assenyala la necessitat d’acotar l’afectació real de l’esquerda

Actualitzada 02/05/2018 a les 21:17

Inici dels treballs a l’església

Fer un estudi complet de l’esquerda que afecta Constantí des del 2012 és el que creu necessari l’arquitecte de l’Arquebisbat, Enric Casanovas. Segons ha explicat a Diari Més, tan sols d’aquesta manera es podrà acotar l’afectació real d’aquesta problemàtica, la cronologia del fenomen, la seva velocitat, l’àmbit real d’influència, les possibles repercussions i, a partir d’aquí, amb dades concretes sobre la taula, prendre les mesures necessàries. «Si no es tenen totes aquestes dades, no es pot actuar», afegeix l’arquitecte, que demana la implicació i l’interès de tots els agents afectats, des del mateix municipi, a Arquebisbat, Generalitat i AEQT, per estudiar el fenomen.Casanovas també destaca «sense ànim d’alarmisme» la proximitat del polígon químic tarragoní, on considera que «podria» haver afectacions. I és que els punts detectats que estan afectats per l’esquerda –l’església de Sant Feliu, el poliesportiu i un dipòsit d’aigua– marquen una línia que apunta cap a aquest polígon. A més, el municipi i aquest àmbit estan separats per dues infraestructures (la via de l’AVE i l’A-27) que, per ara, es veuen com una possible causa de l’origen dels moviments, tot i que Casanovas remarca que cal aquest estudi global per poder verificar o desmentir la hipòtesi.En aquesta línia, l’alcalde de Constantí, Óscar Sànchez explicava ahir a aquest mitjà que les esquerdes van començar a aparèixer al municipi just després de les obres de construcció d’aquestes dues infraestructures. «La causa d’aquest problema es deuria a argiles expansives que, per falta o excés d’humitat al subsòl, es mourien. Partint d’aquesta base, les obres per construir les vies de l’AVE i l’autovia A-27 podrien haver afectat aqüífers de la zona i, això, haver provocat els moviments en aquestes argiles expansives», explica Sánchez que, alhora, destaca que, de moment, és una hipòtesi.D’altra banda, l’alcalde de Constantí assegura que es preveu impulsar una comissió que englobi la Generalitat, la Diputació i empreses de la zona per buscar finançament i, així, fer un estudi ampli. Segons explica, també es pretén monitoritzar el moviment de les esquerdes de l’església per, així, fer un seguiment a temps complet del fenomen. Pel que fa a les esquerdes aparegudes al poliesportiu, l’alcalde assegura que, a través de fissuròmetres, s’ha pogut constatar que en aquest àmbit els moviments s’haurien estabilitzat. Quant al dipòsit d’aigua també afectat, Óscar Sánchez explica que els pressupostos ja preveuen una partida per construir-ne un de nou prop de l’actual.Paral·lelament, ahir a primera hora del matí es va instal·lar una grua de grans dimensions per començar a retirar la runa acumulada a l’interior de l’església de Sant Feliu, després que la nit del 15 al 16 d’abril s’esfondrés part de la coberta, sense causar ferits. El temple està tancat al culte des de fa un parell d’anys arran l’aparició d’esquerdes per moviments del subsòl.