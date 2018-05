BASF i Solenis uneixen els seus negocis de productes químics de paper i aigua

L'objectiu és convertir-se en un proveïdor global de solucions per a la indústria enfocat al client

Actualitzada 03/05/2018 a les 18:41

Aquest dimecres, 2 de maig, BASF i Solenis han signat un acord per unir els seus negocis de productes químics per a paper wet-end i químics d'aigua. L'entitat combinada, amb unes vendes proforma d'uns 2.400 milions d'euros i prop de 5.000 treballadors en 2017, crearà un valor afegit addicional als clients de tractament d'aigua i paper.L'objectiu és convertir-se en un proveïdor global de solucions per a la indústria enfocat al client. Per a la indústria del paper, la cartera de productes de l'empresa combinada cobrirà tota la gamma de productes químics wet-end funcionals i de procés, solucions per al cicle de l'aigua per a fàbriques de paper, així com una atenció al client integral. Per a la indústria de tractament d'aigua, els clients de l'organització conjunta es beneficiaran de l'alta qualitat del servei d'atenció al client de Solenis i de la plataforma de productes químics de tractament d'aigua de BASF. A l'espera de l'aprovació de les autoritats pertinents, el tancament està previst a partir de finals de 2018.BASF tindrà una participació del 49% de l'entitat combinada que operarà sota el nom de Solenis i tindrà la seva seu a Wilmington, Delaware, EE. UU. BASF nominarà a tres dels set representants d'accionistes de l'entitat conjunta que continuarà sota la direcció de l'actual president i director executiu, John I. Panichella de Solenis. El 51% de les accions estarà en mans de fons administrats per Clayton, Dubilier & Rice.La transacció comprèn el negoci global de productes de paper wet-end i de tractament d'aigües de BASF amb vendes en 2017 d'al voltant de 800 milions d'euros i uns 1.300 empleats a tot el món. La transferència inclou els centres i plantes de producció del negoci de paper humit i productes químics per a l'aigua en Bradford i Grimsby, Regne Unit; Suffolk, Virginia, EE. UU.; Altamira, Mèxic; Ankleshwar, Índia, i Kwinana, Austràlia. Les plantes de producció químics per a paper i aigua de BASF integrades a Verbundde Ludwigshafen (Alemanya) i Nanjing (Xina) no es transfereixen, i lliuraran productes i matèries primeres a l'entitat combinada sota acords de subministrament a mitjà i llarg termini.