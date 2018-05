Aprendre a fer pa a l'estil medieval

El Museu Comarcal de la Conca de Barberà organitza una activitat en família en un antic molí de Montblanc

Actualitzada 02/05/2018 a les 19:20

La fórmula del pa no té cap secret: és una barreja de farina, aigua, llevat i sal. Ja es feia així a l’Edat Mitjana, i al Museu Comarcal de la Conca de Barberà (MCCB) s’han proposat que les famílies ho puguin experimentar en un molí fariner medieval.D’aquesta manera han posat en marxa l’activitat L’energia de la Natura. Els molins fariners de Montblanc, que consisteix en una visita pels Molins de la Vila, a Montblanc, i l’elaboració d’un pa en un d’aquests molins.La primera sessió serà el pròxim dissabte, 5 de maig. La visita transcorre pels dos molins fariners construïts a l’Edat Mitjana (s. XIV). El més gran, que és el que està més ben conservat, s’anomena Molí de la Volta, i el més petit és el Molí Xic, del que només en queden restes degut als aiguats i les torrentades. La singularitat d’aquests molins és la seva ubicació, entre el riu Anguera i el Francolí. La seva situació privilegiada els permetia agafar l’aigua del Francolí, fer anar la molta i després retornar l’aigua al riu Anguera, essent d’aquesta manera bons exemples dels molins hidràulics. Tal com s’explica al MCCB, aquest tipus de molins es van estendre sobretot durant l’etapa musulmana de la enínsula Ibèrica, sent els àrabs els grans impulsors de la roda vertical i del perfeccionament dels sistemes de regadiu a través d’assuts, sínies o séquies.A la vegada, els Molins de la Vila marquen el bressol de Montblanc, que en el seu origen era conegut com a Duesaigües i posteriorment es va dir Vila-salva. Amb el temps, la població es va anar desplaçant fins al turonet on ara hi trobem l’actual poble. En l’actualitat, aquest conjunt de molins està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.L’activitat que proposen des del MCCB és una sessió lúdica i didàctica al voltant de la història, el patrimoni i la natura, per experimentar en família. Així per exemple, l’experiència comença amb diversos experiments al voltant del llevat. Durant la sessió les famílies també descobriran els secrets dels cereals, la molta i el gluten, i podran veure funcionar el Molí de la Volta.La sessió conclou amb l’elaboració del pa seguint la recepta que s’ha fet servir des de fa segles, i que encara avui dia és vigent. «Ens hem trobat que, de vegades, els nens i nenes queden parats que el pa no porti ous, o sucre», explica Joan Pau Jàvega, director del MCCB. A l’hora de dissenyar l’activitat, Jàvega explica que des del Museu els interessava molt conjugar natura i patrimoni: «aprofitem que estem en aquest indret per explicar la importància de la domesticació del cereal per al desenvolupament humà i, a partir d’aquí, treballar també el respecte cap al medi».El preu de l’activitat L’energia de la Natura. Els molins fariners de Montblanc és de 6€. Es farà en quatre sessions, els dissabtes 5 i 26 de maig, i 2 de 9 juny, en horari de 17 a 19h. Per a més informació i reserves es pot contactar amb el Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Tel. 977 860 349; info@mccb.cat).