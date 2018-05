A judici un registrador de la propietat de Torredembarra que es va embutxacar 3.500 euros

L’home va retornar els diners i s’enfronta a onze mesos de presó i al pagament d’una multa de 800 euros

Un registrador de la propietat de Torredembarra s’asseurà a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Tarragona per haver-se embutxacat diners entregats pels clients en el pagament d’una vintena de factures derivades del despatx de documents i escriptures. Segons la fiscalia, com a encarregat de la gestió de cobraments del registre i arxiu de la documentació, l’home va provocar un dèficit a la caixa del registre de 3.498,73 euros. Els fets es van produir entre el 2008 i el juny del 2009, però amb posterioritat el treballador va retornar els diners sostrets. L'individu va treballar al registre de Torredembarra entre els anys 2004 i 2009. La fiscalia sol·licita una pena d’onze mesos de presó per un delicte de malversació, la seva inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic durant aquest mateix període de temps i el pagament d’una multa de 800 euros.Com que la causa ha estat paralitzada durant més de dos anys -entre el novembre del 2011 i el maig del 2012, i entre l’abril del 2013 i el març del 2015-, la fiscalia aplica al processat l’atenuant de dilacions indegudes, a més del de reparació del dany per haver retornat les quantitats sostretes.La secció segona de l’Audiència de Tarragona ha fixat per al 17 de maig una possible sessió de conformitat que evitaria l’inici de la vista oral. En cas que no hi hagués acord, els fets s’haurien de jutjar mitjançant un tribunal popular, atès que l’home exercia com a funcionari públic. En aquest supòsit, el procediment amb jurat tindria lloc a mitjan juliol.