Mont-roig del Camp convoca la ciutadania a planificar el futur del municipi

Les jornades de debat es faran aquest dissabte a la Casa de Cultura de Mont-roig i al Centre Polivalent de Miami Platja

Actualitzada 02/05/2018 a les 17:56

Pla Estratègic previst dins el PAM

En el marc del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp fa una crida a la ciutadania a participar en un procés de reflexió estratègica que permeti decidir de forma conjunta quin tipus de municipi volem arribar a ser el 2030.Amb aquest objectiu s’han organitzat dues sessions de debat que tindran lloc el proper dissabte 5 de maig, de 10 a 14 h a la Casa de Cultura de Mont-roig i de 16 a 20 h al Centre Polivalent de Miami Platja. Aquestes trobades participatives comptaran amb una primera part d’anàlisi DAFO, per tal de determinar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi i una segona part on es realitzaran tallers sectorials per proposar accions en diversos àmbits com serveis públics, educació, comerç, indústria, competitivitat, transparència, eficiència, urbanisme, mobilitat o infraestructures, entre d’altres.Després de la jornada participativa es formularà el Pla d’Acció. Aquest inclourà els diferents projectes ja definits i assolirà concretar-los a través d’uns objectius específics, activitats, resultats, identificació d’actors, estimació del cost d’execució del projecte, fonts de finançament, inventari de recursos per dur a terme el projecte, indicadors de seguiment d’execució, cronograma d’execució i període previst d’execució. Finalment, la quarta part es reserva per al seguiment i l’avaluació de tots els processos.El Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030, és una de les actuacions previstes dins el PAM 2016-2019 que servirà per definir les principals línies de desenvolupament territorial per als propers anys i millorar la qualitat de vida i les condicions econòmiques de la població.El document final, que haurà recollit l’opinió de tots els agents del territori, contindrà les dimensions de gestió pública municipal per als següents 12 anys i marcarà el camí a seguir per transformar el municipi i convertir-lo en allò que la ciutadania vol.