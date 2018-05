Més d'un quilòmetre de 'manteros' al passeig entre Salou i Cambrils

El ‘top manta’ va gaudir d’una nodrida clientela ahir, tot i que un cartell alerta de les sancions

Els venedors del top manta han començat la temporada i ho han fet trepitjant fort. Ahir, festivitat del Primer de Maig, el passeig marítim que uneix els municipis de Cambrils i Salou registrava més d’un quilòmetre de mantes amb tot de productes de marques falsificades, bosses, sabatilles esportives, samarretes, entre d’altres.Els venedors de top manta estan instal·lats en la zona del passeig on s’uneixen els termes municipals de Salou i Cambrils. Tot i que a bona part dels venedors se’ls veu desfilar pel passeig Miramar de Salou durant els matins carregats amb bosses o arribant amb bicicletes plenes, la majoria tria el tram de Cambrils per desplegar les mantes i mostrar els seus productes. Sense cap agent de policia ni de Mossos d’Esquadra vigilant la zona, ahir a la tarda, el passeig marítim entre ambdues poblacions presentava un important trànsit de clients, turistes que s’aturaven per comprar sense miraments, tot i que un cartell alerta de la prohibició de la venda ambulant a la zona i que les multes poden ascendir fins als 300 euros per als compradors.L’estiu passat, la constant presència de patrulles de Mossos d’Esquadra que operaven a la zona juntament amb la policia local de Cambrils va aconseguir un notable descens dels venedors en aquest tram del passeig marítim. Enguany, els venedors de top manta han començat a aprofitar els caps de setmana i ponts, com el d’ahir, per vendre els seus productes amb total impunitat, creant un veritable mercadet ambulant.