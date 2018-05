Joan Miquel Oliver i Cris Juanico, en concert a les Festes de Sant Maties 2018

Els actes tindran lloc de l’11 al 13 de maig

Actualitzada 02/05/2018 a les 11:35

Montblanc ja ho té tot a punt per celebrar les Festes de Sant Maties 2018, que tindran lloc els dies 11, 12 i 13 de maig. Enguany, els principals atractius d’aquesta festivitat seran els concerts de Joan Miquel Oliver i Cris Juanico, a més dels actes tradicionals i les diverses activitats que es realitzaran en relació amb el fet que enguany la ciutat és Capital de la Sardana.El divendres 11 de maig tindrà lloc la tradicional Salve Solemne i la ballada del seguici. En aquest primer dia de festes també tindrà lloc un dels actes principals de l'edició d'aquest any: el concert de l'exmembre d'Antònia Font Joan Miquel Oliver, que presentarà en directe el seu darrer treball discogràfic, Atlantis.Dissabte 12 de maig hi haurà més actes tradicionals, com l'Ofici Solemne en honor a Sant Maties, la ballada del seguici popular i la Timbalada dels Dimonis de Montblanc, que arriba a la cinquena edició. El mateix dia hi haurà dues activitats relacionades amb la Capital de la Sardana: ballada de sardanes amb la cobla Bellpuig, en què es reconeixerà també els membres de les diferents anelles que hi ha hagut al municipi, i un concert amb Cris Juanico, que interpretarà els seus èxits musicals acompanyat d'una cobla. La jornada finalitzarà amb una festa jove protagonitzada per Al·lucinògens i DJ Carlos Issei.Diumenge 13 de maig començarà amb la XXIII Trobada Gegantera dels Amics dels Gegants. Al migdia s'ha programat un vermut primaveral, organitzat per l'Ateneu l'Empelt, amb música de PD Soul Rebels i concert de Carles Belda, i la Diada Castellera de Sant Maties, en què participaran els Xiquets de Cambrils, els Xiquets de Vila-seca i els Torraires de Montblanc. A la tarda, hi haurà la cercavila i actuació del Seguici petit, una Festa Holi, on els diners recaptats aniran destinats a la Casa dels Xuclis de l'AFANOC, i l'obra de teatre Cop de Rock, del grup de teatre de Sant Joan de Vilatorrada, que donarà el tret de sortida a la Mostra de Teatre Amateur.Podeu trobar el programa complet de les festes de Sant Maties en el fitxer adjunt.