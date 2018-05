Interrompuda l'R14 entre Lleida i Montblanc arran d'un robatori de cable elèctric

El robatori ha deixat la línia sense subministrament elèctric i Adif preveu que la circulació de trens quedarà restablerta a les tres de la tarda

Actualitzada 02/05/2018 a les 13:45

La circulació de trens a la línia R14 ha quedat interrompuda des d'un quart de dues d'aquest migdia de Lleida a Montblanc a causa d'un robatori de cable elèctric que ha deixat sense subministrament la infraestructura, segons ha indicat Renfe. Els fets s'han produït al quilòmetre 15,6 entre Puigvert i Juneda, on uns individus han robat cable elèctric i han provocat altres danys al sistema d'electrificació, segons ha apuntat Adif, de manera que la línia ha quedat sense subministrament elèctric entre Lleida i Montblanc. Arran de la incidència, Renfe ha disposat un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Adif preveu que la línia es pugui restablir a les tres de la tarda.