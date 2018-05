Els alcaldes estudiaran la legalitat de posar en marxa el Corredor Mediterrani sense desmantellar la via de la costa

Els batlles es plantaran a la delegació del govern espanyol a Barcelona després que no s’hagi atès la seva demanda de reunió

Actualitzada 02/05/2018 a les 12:37

«Tenim seriosos dubtes que sigui legal»

Preocupació a pocs mesos de la posada en servei del Corredor

Els alcaldes de Salou, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Mont-roig i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant apugen el to contra el govern espanyol davant la manca de concrecions sobre el desmantellament de la via de la costa entre PortAventura i l’Hospitalet de l’Infant, un cop entri en servei el Corredor Mediterrani. Segons han anunciat aquest dimecres des d’un pas a nivell de Salou, els consistoris estudiaran si seria legal iniciar l’activitat a les noves vies sense un pla per enretirar les infraestructures que creuen els municipis, tal com exigeix la declaració d’impacte ambiental del projecte del Corredor Mediterrani. L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha avisat que no descarten portar el cas al contenciós o recórrer a la via penal. Els batlles es queixen que encara no s’ha produït la reunió en què se’ls havia de concretar el calendari del desmantellament i sospiten que Foment «no té res» planificat. Per aquest motiu, estan disposats a plantar-se davant la delegació del govern espanyol a Barcelona per forçar una reunió i, si tampoc no obtenen fruits, acudir davant la seu del Ministeri de Foment a Madrid.Els alcaldes han explicitat aquest dimecres el seu «malestar» per «la manca de resposta» del govern espanyol, que es va comprometre a reunir-se amb ells durant el mes de febrer per informar-los dels plans per desmantellar la via del ferrocarril que quedarà en desús. «Creiem que no tenen res i que no ens reuneixen perquè el projecte no existeix», ha aventurat el batlle de Salou, Pere Granados.Per aquest motiu, abans que acabi el mes de maig, els cinc alcaldes es desplaçaran a Barcelona per forçar una reunió. En concret, llegiran un manifest davant la delegació del govern espanyol i el lliuraran al delegat a Catalunya, Enric Millo. Si després d’aquesta acció, en 15 dies no se’ls convoca a una reunió, han assegurat que es concentraran davant el Ministeri de Foment a Madrid.Mentrestant, els alcaldes estudiaran si és legal que es posi en marxa el Corredor Mediterrani sense desmantellar la via actual -entre l’Hospitalet de l’Infant i l’estació de PortAventura-. Això, segons han recordat, és el que preveu la declaració d’impacte ambiental del Corredor i una demanda històrica dels municipis, que tenen diversos projectes per reconvertir els espais alliberats en vies verdes o nous espais de creixement urbanístic.Granados ha explicat que tenen «seriosos dubtes» que sigui legal mantenir les vies un cop s’activi el Corredor i que creuen que hi ha l’obligació de desmantellar-les un cop quedin en desús. Per això, si els juristes els ho confirmen, estan disposats a interposar un contenciós administratiu contra Foment o a engegar un procediment per la via penal. «Estem decidits a fer tot allò que calgui perquè les vies es desmantellin i els municipis puguin tenir normalitat en la mobilitat», ha asseverat.L’alcalde de Salou ha afirmat que, en cas que Foment no desmantelli les vies un cop entri en servei el Corredor Mediterrani, retiraran les tanques perimetrals i dels passos a nivells existents a dia d’avui, i donaran continuïtat als carrers que ara queden tallats per les vies per retornar la normalitat al municipi. «Si no ho fan ells, ho farem nosaltres», ha advertit el batlle salouenc.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, s’ha queixat que no tinguin cap mena d’informació malgrat que «sentim a dir que, possiblement, el Corredor entrarà en funcionament cap a l’octubre o al novembre». Mendoza ha insistit que, més enllà dels temors que les vies quedin en una situació d’abandó quan deixin de passar-hi trens, el que més els preocupa és «la seguretat ciutadana».Per la seva banda, l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia ha expressat la seva preocupació pels incompliments i la manca de concreció del Ministeri de Foment. «Més enllà dels plans de cada municipi, el fonamental avui és que no tenim projecte ni pressupost i això ens preocupa molt», ha exposat.En la mateixa línia, l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha subratllat que el desmantellament no és senzill. «No parlem de treure un carrer, sinó molts quilòmetres de vies. És una demanda de fa molts anys, veiem que l’Estat no ha fet el que havia de fer i estem preocupats per la seguretat i què passarà el dia després», ha expressat. Morancho s’ha mostrat confiat que el ministeri reflexionarà i «es posarà les piles» perquè el compliment de la declaració d’impacte ambiental és «obligat».