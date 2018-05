El 6è Dtapes per Torredembarra comptarà amb 53 establiments participants

L’esdeveniment gastronòmic se celebrarà de l’11 al 27 de maig

Un total de 53 establiments participaran enguany en el Dtapes per Torredembarra, que enguany arriba a la 6ª edició. L’esdeveniment gastronòmic se celebrarà de l’11 al 27 de maig i manté els mateixos preus: 2,5 euros la tapa més la beguda.Els sortejos tornaran a estar presents en aquesta edició. Amb un mínim de 10 tapes segells els participants podran votar i participar en el sorteig de lots de productes Maystar Cosmètica, lots de Cervesa Estraperlo o sortides amb catamarà. Per participar en el sorteig, cal emplenar la butlleta de participació i dipositar-la juntament amb els segells corresponents a l’urna o bústia de la Regidoria de Turisme o de cada un dels 53 establiments participants. La data límit per entregar les butlletes serà el 31 de maig, a les 14h.En aquest enllaç trobareu un desplegable amb la informació completa de les rutes del Dtapes per Torredembarra 2018.