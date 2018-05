Detingut per una suposada agressió sexual a Vila-seca

L’home ha estat posat a disposició del jutge, que ha prorrogat l’arrest fins dijous per a practicar diligències

Un home va ser detingut dimarts al matí a Vila-seca per una suposada agressió sexual a una dona amb qui compartia pis. Un veí va alertar la Policia Local que hi havia tres persones discutint al carrer. Quan els agents van arribar, la dona va reconèixer que havia patit un abús de l’home amb qui compartia pis, quan la parella d’ella, que també vivia al mateix habitatge, al carrer Jaume Balmes, estava treballant fora. Els agents els van prendre declaració, van portar la dona al metge i van detenir l’acusat, que va ser traslladat als Mossos d’Esquadra, que porten la investigació del cas.El detingut ha passat a disposició judicial aquest dimecres davant el jutge de guàrdia de Tarragona, i el jutge ha prorrogat l’arrest fins a dijous per a practicar diligències, segons ha informat el TSJC.