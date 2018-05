Detingut per conduir sense carnet i furtar una bossa de mà, mòbils i una tauleta

L’home, que també portava un DNI fals, ha estat detingut dues vegades en quinze dies

La Policia Local de Cambrils va detenir, el passat dissabte 28 d’abril, un home per conduir un vehicle sense permís de conduir i presumptament haver furtat una bossa de mà, diversos mòbils i una tauleta. Es dóna el cas que l’individu ha estat detingut dos cops en quinze dies pel mateix tipus de delictes. El conductor anava acompanyat d’un altre individu, el qual va ser identificat.Els fets van succeir poc abans de les 4 de la tarda del passat dissabte, quan la Polcia Local va reconèixer, durant un control de trànsit en un dels accessos a Vilafortuny, a dos ocupants d’un vehicle que anteriorment ja havien estat identificats. En demanar la documentació al conductor, els policies van comprovar que l’home portava un document d’identitat fals i que conduïa sense carnet, ja que va mostrar un permís de conduir a Croàcia que no té validesa a l’Estat.Per altra banda, els agents també van identificar el passatger que acompanyava el conductor, el qual portava un mòbil que constava sostret. A l’interior del vehicle també hi havia una bossa de mà amb una tauleta, un mòbil i documentació d’una persona ucraniana. També es van trobar diverses joies que han estat lliurades a efectes de la investigació.A més dels objectes sostrets, a l’interior del vehicle també s’hi van trobar un parell de guants negres, un tornavís i una llanterna. Els agents van intervenir aquests objectes «per tal d’evitar accions il·legals», segons l’informe.