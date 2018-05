Constantí convoca el 1r Concurs de Paelles

El certamen tindrà lloc el diumenge 13 de maig

Actualitzada 02/05/2018 a les 15:26

Constantí acollirà, el diumenge 13 de maig, el primer Concurs de Paelles del municipi, el qual està convocat per la Unió de Botiguers de Constantí (UBC) amb la col·laboració de l’Ajuntament. Es tracta d’un concurs de caràcter popular, on podran participar-hi grups i colles d’entre 5 i 20 membres. El concurs té places limitades i el nombre màxim de grups que podran participar en el concurs serà de 6. Les inscripcions es poden realitzar per 1 euro per persona fins el dia 9 de maig a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.El jurat estarà format per tres integrants de la Unió de Botiguers del municipi. S’entregaran dos premis: un per a la paella més gustosa i un altre per a la que sigui considerada la millor presentació. Els criteris que guiaran el veredicte es basaran en el punt de cocció de l’arròs, el sabor, la simetria dels ingredients, el punt de socarrat i la presentació.A més, s’obsequiarà les dues colles guanyadores amb un val de 75 euros cadascuna a gastar en algun dels establiments adherits a la Unió de Botiguers de Constantí. El nom de les dues colles guanyadores es donarà a conèixer el mateix dia del concurs a les 4 de la tarda.