Calafell posa a punt les seves platges

Actualitzada 02/05/2018 a les 14:12

L'Ajuntament de Calafell ha començat aquest matí l'adequació de les seves platges de cara a la temporada d'estiu. És per això, que s'han aportat grans quantitats de sorra a les platges del municipi per pal·liar els efectes dels últims temporals.Els treballs duraran un parell de setmanes i, mentre es faci, hi haurà una afectació puntual breu, però repetitiva, al trànsit del Passeig.