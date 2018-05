Altafulla invertirà 1,8 milions d'euros per a projectes del municipi

Les principals inversions són la reforma de la Violeta, el gimnàs de la Portalada, l’expropiació dels terrenys per a la bassa, entre d’altres

Actualitzada 02/05/2018 a les 18:16

L’Ajuntament d’Altafulla reinvertirà un total d’1.846.712,14 euros del romanent de tresoreria positiu del 2017 (2.299.524,82 euros) per a diferents projectes i millores urbanes per al municipi, així com també situar el deute municipal a zero. Així ho va aprovar per unanimitat el ple municipal celebrat el passat dijous 26 d’abril.Les principals inversions són les obres de construcció del gimnàs de la Portalada (706.711 euros); la remodelació del Casal La Violeta (499.537,54 euros); la renovació total de l’enllumenat públic del carrer Santa Marta, al barri dels Munts (150.000 euros); una nova màquina escombradora per a la Brigada Municipal (118.000 euros), i l’expropiació dels terrenys per a la construcció d’una bassa de laminació per reduir notablement les inundacions al Barri Marítim (100.000 euros).D’aquesta modificació de crèdit d’1,8 milions d’euros, també es destinarà un total de 175.000 euros a eixugar totalment el deute de l’Ajuntament d’Altafulla, cosa que liquidarà un préstec del mateix import, fet que donarà com a resultat tenir una administració absolutament sanejada i autosuficient.Quant a les inversions amb menor partida, destaquen l’adequació de la plaça Major d’Altafulla (40.000 euros); la rehabilitació de la Pallissa de l’Era de l’Ixart, local dels Castellers d’Altafulla (30.000 euros); la pista multiesportiva del carrer Avellaners (16.080,90 euros); la realització d’un projecte per a la millora de l’enllumenat de Brises del Mar (5.000 euros); la renovació total de l’escenari per al Festival Internacional de Música de la plaça de l’Església (4.682,70 euros), i el lloguer de contenidors per a escombraries (1.700 euros).