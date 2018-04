Quan els Bombers han arribat al lloc, no hi havia cap persona al voltant

Un turisme ha topat, cap a les 16.29 hores, contra la tanca d'un pas a nivell a la Canonja. L'accident s'ha produït a la carretera Apeadero, que és la que va de la N-340 cap al polígon industrial Entrevies. En l'accident només s'hi ha vist implicat un cotxe, que hauria quedat bolcat. Al lloc de l'incident no s'ha trobat ningú, ni el conductor del vehicle ni cap altre ferit.Els Mossos d'Esquadra han acudit amb dues patrulles i els Bombers també amb dues. Quan aquestes han arribat, no han trobat a cap persona dintre del vehicle. El SEM, per la seva banda, no ha hagut de fer cap assistència. El personal d'Adif es farà càrrec de controlar la circulació al punt l'accident.