Dos dels afectats han estat evacuats al Pius Hospital de Valls, mentre que un tercer ha estat atès 'in situ'

Actualitzada 30/04/2018 a les 15:56

Un total de tres homes han resultat intoxicats per inhalació de fum, el migdia d'aquest dilluns 30 d'abril, en un incendi en una masia d'Alcover. En aquest servei hi han treballat un total de dues dotacions dels Bombers, que ja han aconseguit extingir les flames, i el foc ha cremat part d'una habitació, mentre que la resta de l'edifici ha quedat afectat pel fum.El foc s'ha declarat, per causes que es desconeixen, quan passaven 36 minuts de la 1 del migdia en una masia situada al costat del quilòmetre 1 de la TV-7221, a Alcover. Com a conseqüència, tres homes que es trobaven a l'habitatge han resultat ferits per inhalació de fum. Es tracta de dos barons de 28 i 30 anys que han estat evacuats a l'Hospital Pius de Valls amb pronòstic menys greu i un home de 38 que ha estat atès in situ.Pel que fa als danys materials, ha cremat part d'una habitació on hi havia un bressol i unes cortines. La resta de la casa ha quedat afectada per fum.Fins el lloc dels fets s'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers, que han donat per extingit el foc a dos quarts de tres de la tarda, i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).