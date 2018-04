El perímetre està precintat i dimecres s'instal·larà una grua de grans dimensions per retirar la runa acumulada a l'interior del temple

Actualitzada 30/04/2018 a les 12:34

Constantí ja espera que es desenruni l'església de Sant Feliu Màrtir que va patir un esfondrament de la teulada ara fa quinze dies. Tot el perímetre està precintat amb tanques i cintes protectores de la policia local. Un cartell indica que les obres per retirar la runa es concentraran aquesta setmana, passat el pont de l'1 de maig. Dimecres s'instal·larà una grua de grans dimensions per facilitar els treballs, segons han confirmat fonts de l'Arquebisbat de Tarragona. Tancada al culte fa un parell d'anys arran l'aparició d'esquerdes per moviments del subsòl, a l'església no es van haver de lamentar ferits a causa de l'esfondrament de part del sostre, ocorregut el passat 16 d'abril. D'altra banda, sí que s'han produït danys materials ja que tota la runa es va precipitar a l'interior del temple.