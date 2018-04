Salou recuperarà l'entorn natural de l'església de Sant Jordi

S’obrirà un nou carrer que comunicarà el carrer del Far amb el de la Punta del Cavall

Actualitzada 30/04/2018 a les 16:23

L’Ajuntament de Salou està treballant en un projecte de millora de l’entorn de l’església de Sant Jordi en el marc de la política de recuperació mediambiental i de protecció de zones d’interès natural i paisatgístic de la zona del Cap Salou.Les actuacions que s’hi tenen previstes van des de la recuperació d’una gran zona verda autòctona d’unes 2 hectàrees, la protecció de dos espais on s’hi troba la Silene Ramosissima (planta autòctona de la zona en perill d’extinció), així com la urbanització de diversos carrers, senders i voreres de l’entorn.En aquest sentit, segons el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), l’actuació contempla l’adequació de la vorera sud de la carretera de la Costa en el seu tram final; l’obertura d’un nou carrer que comunicarà el carrer del Far amb el carrer de la Punta del Cavall; i la millora de l’accés des de la carretera de la Costa. Per finalitzar la millora de l’entorn, just davant de l’església de Sant Jordi es construirà una plaça pública per dotar la zona d’un punt de reunió i d’esbarjo.Per altra banda, per tal de preservar tant la zona verda com la Silene Ramosissima que es troba dins la zona afectada, es faran una sèrie de camins que travessaran l’actual zona boscosa.