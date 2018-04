La Fundació Mútua Catalana aposta per la literatura catalana

Onada Edicions i Fundació Privada Mútua Catalana han renovat el conveni de col·laboració

La Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) ha renovat el conveni col·laboratiu amb l'editorial Onada Edicions, arrelada a les comarques del Maestrat, els Ports i Terres de l'Ebre. La Fundació té diferents convenis de col·laboració amb editorials de la demarcació de Tarragona.Amb aquests convenis tenen l'objectiu de fomentar la cultura al Camp de Tarragona, donant suport a editorials que es centren en projectes culturals. L'editorial Onada Edicions es caracteritza per produir obres literàries sobre el coneixement dels pobles, costums i tradicions, així com la promoció del territori catalanoparlant i a escala internacional.FPMC invertirà en tres projectes. Destinarà 2.000 euros a l'editorial per dur a terme l'obra de l'historiador medieval Vicent Royo Pérez sobre Morella i la zona del Parc Natural dels Ports, titulada Les arrels històriques de la comarca dels Ports. També destinarà 2.000 euros més per l'obra biogràfica de Francesca Aliern i Pons, escrita per Emigdi Subirats i Sebastià. Finalment, una quantitat de 3.000 euros anirà pel 7è volum de Biografies de Tarragona, un recull de biografies de personatges rellevants de la ciutat.