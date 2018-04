Han cremat dues neveres i un ciclomotor

Aquest matí, a les 9.25 hores, s'ha produït un incendi en una pizzeria de Cambrils. Un veí del barri del Port ha alertat a la Policia Local del foc en l'establiment del carrer Ferran Sors número 11. Aquest s'hauria iniciat en dues neveres situades a l'entrada del local.Com a conseqüència de l'incendi, també ha cremat un ciclomotor, que es trobava aparcat a l'interior de la pizzeria i que s'utilitzava per fer les comandes a domicili. Quan s'ha produït el foc, no hi havia cap persona a l'establiment, per la qual cosa no hi ha ferits.Al lloc dels fets, s'hi han personat cinc dotacions de Bombers de Catalunya i diverses patrulles de la Policia Local de Cambrils. En una hora, els Bombers han extingit el foc i han airejat el local, que havia quedat ple de fum.