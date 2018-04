Emotiva i reivindicativa cloenda de la Setmana Medieval amb el lliurament de l'espasa d'honor a Jordi Cuixart

Montblanc fa balanç positiu malgrat un final de festa passat per aigua

La Setmana Medieval recupera l’espectacle de les Corts Catalanes de 1414

L’organització fa un balanç positiu de la Setmana Medieval

El president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha estat homenatjat a Montblanc aquest diumenge en l’acte de cloenda de la 31è edició de la Setmana Medieval, en el qual s’ha recuperat la representació de les Corts Catalanes de 1414. El líder sobiranista, empresonat a la presó de Soto del Real des de fa mig any, ha estat guardonat amb l’espasa d’honor, atorgada per l’associació organitzadora de la festa. La seva parella, Txell Bonet, ha recollit l'espasa i ha expressat estar «infinitament agraïts a totes aquelles persones que ens fan arribar la seva solidaritat». Bonet ha reblat que seguirà lluitant «perquè no em penso estar lamentant». En el moment de recollir el guardó, la companya de Cuixart ha rebut la trucada inesperada del líder sobiranista empresonat davant l'expectació del nombrós públic assistent.L’acte de la cloenda de la Setmana Medieval de Montblanc ha estat emotiu i reivindicatiu. De forma simbòlica el personatge del cavaller de Sant Jordi ha entregat l’espasa d’honor a la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, que ha agraït aquesta nova mostra de solidaritat per la situació «injusta» de la seva parella. «Jo només vinc a representar-lo, és un acte simbòlic per la ciutat de Montblanc i estaré agraïda eternament la resta de la meva vida a totes les persones i gestos de solidaritat». Malgrat que ha considerat que se sent «trista» perquè el Jordi no ha pogut recollir aquest premi. Mentre pronunciava el discurs ha rebut de forma inesperada la trucada d’en Cuixart des de la presó de Soto del Real.Sense que n’hagi transcendit la seva veu, Bonet li ha traslladat el simbolisme de l’acte i ha fet broma sobre les dimensions del guardó i que no els hi cabria a casa. De fet, el públic, que omplia de gom a gom l’Església de Santa Maria, ha ovacionat al líder empresonat, el qual els ha promès que vindria a passejar per la vila. «Visca Montblanc, visca Catalunya, i la festa medieval» han estat les seves últimes paraules abans que s’acomiadés per telèfon segons ha explicat la seva parella.La Setmana Medieval de Montblanc ha recuperat la representació de les Corts Catalanes de 1414, ja que des de fa gairebé 8 anys no s’escenificava aquesta recreació històrica. Hi ha participat més de 500 persones entre nobles, bisbes, cavallers i gent del poble. Es tracta d’un espectacle teatral i poètic que mostra com fou escollit el descendent del rei Martí Humà que va morir sense descendència. «Aquestes corts tenen una càrrega molt simbòlica perquè varen acabar sense acord i inevitablement s’acaba establint un paral·lelisme amb la situació del país», ha precisat el president de l’Associació Medieval de Montblanc, Joan López, que ha afegit que «es pot veure la manera de fer d’uns i altres» en referència als partidaris de Jaume d’Urgell i de Ferran d’Antequera, els nobles catalans i de castella respectivament.Pel que fa al balanç dels deu dies d’activitats i actes relacionades amb Sant Jordi, els responsables han valorat positivament els milers de persones que s’han passejat pels carrers de la vila i han celebrat que s’hagi incrementat la participació dels montblanquins. «Estem satisfets perquè veníem d’un any especial amb el 30è aniversari i s’ha notat una pujada de participació de la gent de Montblanc, abans de la festa hi havia col·lectius que eren difícil encaixar», ha reblat López.El bon temps del primer cap de setmana va permetre que s’omplissin tots els espectacles. I un exemple, és que es van exhaurir les 3.000 entrades de les dues sessions de la representació de la Llegenda de Sant Jordi, un dels actes més emblemàtics. La pluja però ha fet la guitza en aquest final de festa i alguns dels efectes d’il·luminació del Torneig Medieval Nocturn no es va poder realitzar pel fet que parts dels equips s’havien mullat. Tot i això, els espectacles es van poder realitzar i «la gent ho va agrair molt» segons l’organització de l’esdeveniment. El Sopar Medieval de divendres al vespre també «va ser un rècord» perquè va aplegar a més de 450 persones a Sant Francesc.