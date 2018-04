Els orins i els excrements de gos: el que més molesta els torrencs al carrer

L’estat de la via pública, les zones verdes o els solars abandonats i els contenidors sobreeixits, són aspectes que també preocupa els veïns

Actualitzada 29/04/2018 a les 20:51

Els orins i els excrements de gos són les incidències que més molesten als veïns de Torredembarra en totes les zones del municipi, segons es desprèn dels resultats avaluats de l’auditoria que s’ha realitzat al març dins del projecte Implantació d’un nou sistema de gestió d’incidències en la via pública i serveis de neteja viària i recollida de residus que du a terme la Regidoria de Via Pública i Manteniment i la de Sostenibilitat. L’estudi ha recollit allò que més molesta als veïns quan surten al carrer.A banda de les miccions i defecacions dels gossos, també molesta, en menor mesura, l’estat de la via pública: neteja dels carrers i estat del paviment, un aspecte que es considera molt important en el nucli antic i zona 4, una amb les que s’ha dividit l’estudi, i que correspon al Munts, Baix a Mar, façana marítima, Clarà, Àmfores i Marítimes).Segons l’estudi, altres dels aspectes que generen molèsties són les zones verdes o solars sense edificar abandonats, els contenidors sobreeixits o amb males olors, la manca de papereres o la presència de fulles, herbes o voluminosos a la via pública així com el soroll o la velocitat dels vehicles.Pel que fa a aquests aspectes en relació a la zona del poble on s’ha dut a terme l’enquesta, el soroll es considera una molèstia important en les zones 3 (barris de Babilònia i Sant Jordi) i 4. Els contenidors sobreeixits ho són al centre del poble (zona 2- centre del poble), la presència de voluminosos al nucli antic, la manca de papereres a la zona 3, la velocitat dels vehicles al centre del poble i a la zona 4, on també molesta la presència d’herbes al paviment o el seu estat de manteniment i l’estat les zones verdes o solars sense edificar abandonats en la zona 3.Segons la regidoria de Via Pública, alguns aspectes que inicialment es pensava que generarien més molèsties entre les persones enquestades –com la presència de pintades i/o cartells a les façanes o l’estat dels dispensadors de bosses per a defecacions de gossos– no han generat cap valoració. Tampoc no han generat cap valoració, segons informa el consistori– alguns aspectes com els contenidors al nucli antic i a la zona 4, les papereres al centre del poble i els vehicles en general i l’estat de les zones verdes en el nucli antic.A través d’aquest estudi s’han entrevistat 208 persones del municipi per tal de conèixer allò que més els molesta quan surten al carrer. Amb aquest objectiu, els enquestat han pogut puntuar de l’1 al 4 fins a 32 aspectes, 7 dels quals relacionats amb els contenidors, 6 amb l’estat de la via pública pel que fa a neteja i manteniment, 3 sobre papereres i fins a 16 aspectes més que la pròpia ciutadania ha anat introduint, com per exemple el soroll, la velocitat dels vehicles, l’arbrat, el manteniment de les zones verdes o solars sense construir o l’enllumenat, entre d’altres.Els resultats globals s’han comparat amb els obtinguts distribuint el resultat segons les quatre zones del poble abans esmentades.