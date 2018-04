El Principal de Valls esdevindrà un Casal de teatre aquest estiu

Del 2 al 27 de juliol, els participants podran endinsar-se en el món de l’escena i tot allò que l’envolta, com l’escenografia i el muntatge

El Teatre Principal de Valls acollirà un casal de teatre entre els dies 2 i 27 de juliol en una iniciativa de cooperació público-privada entre l’escola local La Peça i l’Ajuntament vallenc. L’activitat forma part del projecte educatiu dels Teatres de Valls, en el qual ja cooperen altres agents culturals. L’èxit de la primera edició de l’any passat ha fet que l’escola La Peça opti per repetir aquesta iniciativa i de nou oferir als infants de Valls, entre els 7 i els 13 anys, el casal.La proposta, amb el nom de «Actua!», comptarà amb el suport de l’Ajuntament de Valls, que cedirà les instal·lacions del Teatre Principal, espai en el qual durant l’estiu no s’hi programaven activitats d’espectacles perquè es traslladen als espais del claustre de l’antic Convent del Carme i a l’Auditori de Mas Miquel.La directora de La Peça, la vallenca Eva Cabré, creu que «el Casal de Teatre és una bona alternativa a d’altres ja existents per a la temporada de vacances escolars. Una proposta artística i estiuenca per a tots els nens i nenes interessats en descobrir i jugar amb aquesta disciplina artística». La promotora de la iniciativa també ha considerat que «volem donar la oportunitat als nens i nenes a endinsar-se en el món teatral i que puguin conèixer i descobrir el teatre des i per dins a partir del joc». El casal s’estructura en setmanes, de forma que els assistents poden anar-hi d’una a quatre. La proposta concreta d’aquest casal de teatre es basa en guiar els alumnes en un muntatge teatral que aniran preparant al llarg de la setmana. S’iniciarà el treball amb jocs de presentació, confiança i cohesió de grup i després es seguirà amb treball de cos, veu i improvisació. Paral·lelament es donarà a conèixer als alumnes el text a interpretar. A més es treballaran altres aspectes del muntatge com l’escenografia, el vestuari, i tot el que requereix una representació i que moltes vegades desconeixen.D’altra banda, els participants coneixeran també el teatre com a espai físic amb totes les seves característiques, usos i parts. Cada setmana s’estructuraran dos grups de 15 alumnes. El regidor de Cultura, Marc Ayala, deia que que «els Teatres de Valls treballen molt més enllà de la línia de la programació estable. El casal és un actiu del nostre projecte educatiu que, juntament amb les residències artístiques, l’escola de l’espectador, la cessió dels recintes, configuren les línies essencials dels teatres vallencs».